- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca 19 dintre cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din București au fost depistate noul coronavirus. Ministrul a precizat ca acestea vor fi retestate.

- Opt cadre medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Vrancea sunt confirmate cu Covid 19, dintre care unul este medic. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca este vorba despre contacți ai celor de la ISU iar ancheta epidemiologica este in desfașurare. „Au un necesar de echipamente pe care și…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca sunt cadre medicale infectate la nivelul fiecarui judet, insa nu a precizat exact numarul celor testate pozitiv cu COVID-19 in judetul Sibiu. Ultima raportare oficiala a Grupului de Comunicare Strategica, pe 3 aprilie, arata ca sunt 474 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca un barbat de 68 de ani din judetul Ilfov, care facea dializa la o clinica privata din Bucuresti si a intrat in contact cu un caz confirmat, fiind internat la Spitalul Clinic de Nefrologie "Carol Davila" Bucuresti, a murit in 26 martie. El fusese confirmat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, duminica, in judetul Constanta si verifica spitalele implicate in tratarea pacientilor cu coronavirus. Ministrul a precizat ca sunt 8 cadre medicale infectate cu coronavirus, iar situația nu este grava. In schimb, un medic cu coronavirus este la terapie…

- Alte 18 cadre medicale de la Spitalul „Victor Babeș”, spital aflat in prima linie in combaterea epidemiei, au fost depistate cu infecție cu coronavirus. Anterior, șapte medici erau confirmați cu aceasta boala, anunța ASSMB.Citește și: Momente EMOȚIONANTE la Galați - Asistenta hartuita de vecini,…

- Ziarul Unirea Spitalele mari din Romania cad prada COVID-19: Zeci de cadre medicale de la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Ioan și Spitalul Militar din București infectate cu coronavirus Spitalele mari din Romania cad prada COVID-19. Zeci de cadre medicale de la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Ioan și…

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…