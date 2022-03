”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul rus de Finante, Anton Siluanov. ”Dar cred ca parteneriatul nostru cu China ne va permite in continuare sa mentinem cooperarea pe care am realizat-o si nu numai sa o mentinem, ci si sa o crestem intr-un mediu in care pietele occidentale se inchid”, a subliniat el. Statele occidentale au impus sanctiuni…