- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut marti tratarea fara „nicio mila” a autorilor asasinarii Dariei Dughina, fiica unui ideolog pro-Kremlin, ale carei funeralii au reunit sute de persoane, transmite AFP.

- La reuniunea ministeriala G20 de la Bali, nu s-a vorbit despre "izolarea" Rusiei, la discuțiile bilaterale cu Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, s-a format o coada din șefi ai delegațiilor țarilor, cu excepția țarilor G7, a declarat pentru RIA Novosti ambasadorul Rusiei in Indonezia, Liudmila Vorobiova,…

- Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, nu vede riscuri pentru Moscova in statutul de candidat al Republicii Moldova la Uniunea Europeana. „Dezvoltarea țarilor UE cu alte țari nu creeaza riscuri pentru Rusia, nu este un bloc politico-militar”, a spus acesta, intrebat despre decizia Consiliului…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la un post rusesc ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura…

- Un jurnalist ucrainean l-a infruntat pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov in timp ce acesta se afla intr-o vizita oficiala in Ankara, adresandu-i o intrebare cu privire la exporturile de cereale din Ucraina, pe fondul temerilor declansarii unei crize alimentare mondiale in cazul in care problema…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care se afla intr-o vizita oficiala in Turcia, a declarat ca negocierile cu partea ucraineana privind incetarea focului se afla in impas din cauza Kievului. „Ei au transmis condițiile pe care noi eram gata sa le acceptam. Peste o zi tot ei au renunțat la acestea.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuza tarile occidentale ca au imbratisat „rusofobia”. Serghei Lavrov a declarat ca Moscova se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, in contextul in care tarile occidentale promoveaza politici anti-ruse. „Daca Occidentul zadarniceste reluarea relatiilor,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov l-a acuzat joi pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca nu doreste sa negociaza si Occidentul pentru ca sprijina Kievul in aceasta pozitie, transmite dpa. Presedintele Zelenski afirmase anterior ca va negocia direct doar cu presedintele rus Vladimir Putin…