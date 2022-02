Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut astazi o convorbire telefonica cu omologul rus, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse a prezentat evoluția situației din Ucraina și poziția Rusiei, declarand ca Statele Unite ale Americii și NATO au incalcat angajamentele, continuand extinderea spre Est,…

- NATO nu va interveni militar in Ucraina, daca aceasta țara va fi atacata de Rusia, a declarat la RFI secretarul general adjunct al alianței, Mircea Geoana, care spune ca atitudinea Moscovei este inacceptabila pentru secolul 21. El afirma ca Rusia va plati un preț foarte sever, daca ataca Ucraina.…

- Rusia susține ca face tot posibilul pentru evitarea razboiului. „Daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, susține ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, intr-un interviu pentru presa locala, potrivit b1tv.ro. Diplomatul rus a mai precizat ca propunerile primite din partea Statelor…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a spus ca se asteapta ca discutiile cu Rusia despre conflictul din Ucraina sa fie intense. "Trebuie sa ne luptam pentru fiecare milimetru ca sa ajungem la o mai buna securitate", a declarat ea pentru editia de sambata a ziarului german Suddeutsche…

- Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a declarat ca in cadrul discuțiilor purtate cu secretarul de stat american, Antony Blinken, ca acesta nu a explicat in ce consta “pericolul” rusesc pentru Ucraina, așa cum susțin SUA.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, se va deplasa saptamana viitoare la Moscova, unde va avea pe 18 ianuarie o discutie cu omologul sau rus Serghei Lavrov despre propunerile Rusiei privind arhitectura de securitate europeana, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, potrivit…