- Ministerul rus al Apararii anunța ca o parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea unor exerciții militare, relateaza BBC, citand agenția Interfax.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a analizat joi o serie de exercitii militare in Belarus. Acestea au loc ca parte a unui val de activitate militara in apropierea Ucrainei. Ministerul rus al Apararii a publicat imagini de la exercițiile de joi in care trupele se parașutau la sol, iar avioanele…

- Aceasta desfasurare, daca va avea loc, "nu este destinata sa duca la vreo escaladare militara", a tinut sa sublinieze titulara portofoliului Apararii de la Paris, in contextul crizei legate de Ucraina."Dialogul continua si suntem convinsi ca trebuie sa rezolvam acest conflict prin dialog si solutii…

- Un avion american avand la bord echipamente militare a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport efectuat in cadrul programului de asistenta de securitate in valoare de 200 de milioane de dolari, in contextul tensiunilor cu Rusia, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.…

- "Atenție la clipurile virale cu coloane militare In ultimele zile, pe diferite platforme de social media, circula inregistrari video cu așa-zise deplasari recente prin țara noastra de coloane de vehicule militare romanești sau straine. Aceste inregistrari sunt prezentate ca „dovezi” ale mișcarilor de…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele permanente dupa exerciții de o luna in apropierea frontierei cu Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa.