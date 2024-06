Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Andrei Belousov, a ordonat Statului Major al armatei sa vina cu propuneri cu privire la modul de abordare prompta a „provocarilor” dronelor strategice americane care opereaza deasupra Marii Negre, a anunțat vineri Ministerul Apararii al Federației Ruse.

- Romania va investi fonduri importante pentru extinderea și modernizarea bazei aeriene „Mihail Kogalniceanu” de pe coasta Marii Negre. Ministrul roman al Apararii, Angel Tilvar, a anunțat noi investiții in instalația militara, in timpul unei ceremonii la baza aeriana. Conform planurilor actuale, 2,5…

- Trupele ruse iși imbunatațesc poziția in Ucraina in fiecare zi, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu comandanții trupelor districtelor militare. La eveniment au participat noul ministru al Apararii, Andrei Belousov, fostul șef al departamentului Serghei Șoigu, numit secretar…

- ”Rechinul fantoma” și ”Raza Manta” protejeaza taramul subacvatic. Pare a fi intriga unui viitor film Marvel, dar, de fapt, este ceea ce ar putea fi viitorul apararii navale din Pacific. Ghost Shark și Manta Ray sunt numele unor prototipuri de vehicule submarine fara echipaj – UUV sau drone – introduse…

- Romania a devenit mai importanta pentru SUA odata cu adoptarea, de catre Congresul SUA, a strategiei pentru Marea Neagra. Expertul in relații internaționale George Vișan explica, intr-o analiza pentru „Adevarul”, care e vulnerabilitatea Romaniei și ce soluții ar exista

- Ministerul rus al Apararii a raportat ca, miercuri, in jurul orei 06:00, ora Moscovei, un elicopter Mi-24 s-a prabușit in timp ce efectua un zbor programat deasupra Marii Negre in zona coastei de vest a Crimeii. „Cauza preliminara a prabușirii este o defecțiune a aeronavei”, precizeaza ministerul, intr-un…

- Un elicopter Mi-24 s-a prabușit in timp ce efectua un zbor programat deasupra Marii Negre in zona coastei de vest a Crimeii, scrie TASS. „In timp ce efectua un zbor programat deasupra Marii Negre in zona coastei de vest a Republicii Crimeea, pe 10 aprilie 2024, in jurul orei 6:00, ora Moscovei, s-a…

- Forțele ruse au lansat, miercuri dimineața, un atac masiv cu drone „Shahed” și rachete asupra regiunii Odesa. Atacul aerian a fost respins de apararea ucraineana, care a anunțat ca a distrus doua rachete Kh-59 deasupra Marii Negre. Pe front, dronele ieftine ucrainene sunt extrem de eficiente asupra…