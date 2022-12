Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii a mers pe front, unde și-a inspectat trupele implicate in razboiul din Ucraina, spune ministerul rus, care a prezentat imagini cu Serghei Șoigu in timp ce verifica pozitiile avansate ale unitatilor sale.

- Razboi in Ucraina, ziua 298. Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, ministerul apararii, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul rus al Apararii a aterizat sambata la Minsk, o mișcare care explica retorica tot mai ofensiva din ultima vreme a președintelui din Belarus, Aleksandar Lukașenko, in raport cu Ucraina.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov sprijina decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, spunand ca decizia a „salvat o mie de soldați care se aflau intr-o incercuire reala”, transmite CNN . „Dupa ce a cantarit toate argumentele…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a lansat un nou avertisment marți, 2 noiembrie, privind trupele NATO din apropierea granițelor țarii sale, relateaza TASS. El a subliniat ca, din februarie, cand Rusia a lansat ”operațiunea militara speciala” in Ucraina, numarul trupelor NATO a crescut de 2,5…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. ''Mai multe chestiuni de actualitate privind securitatea internationala,…

- Potrivit canalului online anti-Kremlin General SVR, care pretinde ca are cunoștințe din interiorul cercului lui Vladimir Putin, președintele Rusiei ar fi apelat in ultimele zile la profețiile șamanilor siberieni. Cei de la General SVR susțin ca Vladimir Putin s-a retras in buncarul sau, unde consulta…