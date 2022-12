Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a purtat discutii cu omologul sau din Belarus, Viktor Hrenin, a anuntat sambata agentia de presa oficiala Belta.

Liderul cecen Ramzan Kadirov sprijina decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, spunand ca decizia a „salvat o mie de soldați care se aflau intr-o incercuire reala", transmite CNN . „Dupa ce a cantarit toate argumentele…

- UPDATE 02:00 Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat Biserica Ortodoxa Rusa pentru ca se lasa manipulata de autoritatile tarii care incearca sa-si justifice razboiul din Ucraina si prin autoritatea prelatilor, sa faca legitima agresiunea in randul populatiei. Macron i-a indemnat pe ortodocsii…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica, intr-un apel telefonic, omologului sau francez ca situatia din Ucraina se deterioreaza rapid si are tendinta de „escaladare necontrolata”, potrivit Reuters.Intr-un apel telefonic cu ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, publicat…

- Putin vrea sa suprime „telefonul rosu". Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. „Mai multe chestiuni…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. ''Mai multe chestiuni de actualitate privind securitatea internationala,…

- Potrivit canalului online anti-Kremlin General SVR, care pretinde ca are cunoștințe din interiorul cercului lui Vladimir Putin, președintele Rusiei ar fi apelat in ultimele zile la profețiile șamanilor siberieni. Cei de la General SVR susțin ca Vladimir Putin s-a retras in buncarul sau, unde consulta…

- La doua saptamani dupa ce presedintele Vladimir Putin a semnat ordinul de mobilizare „partiala”, in armata rusa au fost incorporati 200.000 de rezervisti, a anuntat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, citat de AFP. Oficial, ar putea fi chemati sub arme 300.000 rezervi;ti, care au experienta sau…