Cristian Vasilcoiu. Locurile de munca ale romanilor nu vor fi furate de cetateni ucraineni (VIDEO)

Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a informat sambata, 26 martie, ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor… [citeste mai departe]