Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, le-a oferit distinctii militare de stat pilotilor care au fost implicati in incidentul din Marea Neagra cu drona americana MQ-9 Reaper, a anuntat serviciul de presa al ministerului, citat de agentia rusa RIA. „Ministrul rus al apararii, generalul de armata Serghei Soigu, a inmanat distinctii de stat pilotilor avioanelor […]