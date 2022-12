Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Șoigu a propus, creșterea intervalului de varsta pentru serviciul militar rusesc obligatoriu pentru a acoperi cetațenii ruși cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani și sporirea numarului de militari activi de la 1 milion la 1,5 milioane in contextul razboiului din Ucraina, in timpul unei reuniuni…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, s-a laudat ca a inspectat frontul din Ucraina, la 18 decembrie. Insa, o analiza a putinelor imagini difuzate dupa aceasta inspectie din elicopter, arata ca el a fost la 80 km distanta de linia frontului, undeva spre Crimeea. In aprilie, seful statului major…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, ministerul apararii, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a efectuat marti o inspectie a postului unificat de comanda al trupelor ruse care lupta in Ucraina si a ascultat un raport despre situatia operationala de pe front, prezentat de comandantul acestor forte, generalul Serghei Surovikin, informeaza EFE.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a purtat luni o conversatie telefonica cu omologul sau rus Serghei Soigu referitoare la decizia Rusiei de a-si suspenda participarea la acordul privind exportul cerealelor din Marea Neagra intermediat de Natiunile Unite cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica, intr-un apel telefonic, omologului sau francez ca situatia din Ucraina se deterioreaza rapid si are tendinta de „escaladare necontrolata”, potrivit Reuters.Intr-un apel telefonic cu ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, publicat…

- Potrivit canalului online anti-Kremlin General SVR, care pretinde ca are cunoștințe din interiorul cercului lui Vladimir Putin, președintele Rusiei ar fi apelat in ultimele zile la profețiile șamanilor siberieni. Cei de la General SVR susțin ca Vladimir Putin s-a retras in buncarul sau, unde consulta…