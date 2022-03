Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, nu a mai aparut in public de pe data de 11 martie, astfel ca acesta nu a fost vazut timp de 12 din cele 28 de zile ale razboiului din Ucraina, scrie publicația Ukrainska Pravda , care ii citeaza pe jurnaliștii ruși de investigație de la Mediazona și Agentstvo.…

- Fapt neobisnuit, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, considerat unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Vladimir Putin, nu a mai aparut in public de aproape doua saptamani. Un alt oficial rus de rang inalt care nu a mai fost vazut public de aproape doua saptamani in contextul razboiului dus…

- Intr-un articol care de dorea, de fapt, o "infirmare" a cifrelor anunțate de oficialii, ucraineni, KP a anunțat ca in campanie ar fi murit 9.800, nu 15.000 de militari ruși, potrivit HotNews, care citeaza diverse surse online."Ministerul Apararii al Federației Ruse respinge informațiile Statului Major…

- Rusia are forta necesara de a-i pune la punct pe dusmanii condusi de SUA, iar Moscova va dejuca complotul rusofob al Occidentului menit sa distruga Federatia Rusa, a declarat joi Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut vineri ministrului apararii, Serghei Soigu, sa-i prezinte un raport cu propuneri de redesfasurari militare la granitele vestice ale Federatiei, ca raspuns la consolidarile NATO in Europa de Est, transmite AFP, citata de Agerpres. „In ce priveste intarirea frontierelor…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia si "sa renunte…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca, la intalnirea pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare la Moscova, va incerca sa obtina suplimentarea cantitatii de gaze pe care Ungaria o primeste din Rusia, transmite Reuters. Ungaria, membra a Aliantei Nord-Atlantice…

- Dupa ce ultimatumurile Kremlinului la adresa NATO au parut sa se prabușeasca la inceputul acestei saptamani, Moscova a inrautațit situația cu noi afirmații conform carora mercenari americani pregatesc un atac cu „arme chimice” și o amenințare cu o acțiune „militar-tehnica” nespecificata. „Tancuri cu…