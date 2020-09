Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu se asteapta ca vaccinarea in masa impotriva maladiei COVID-19 sa devina posibila inainte de jumatatea anului 2021. Anuntul a fost facut astazi de o purtatoare de cuvant, subliniind importanta verificarilor riguroase care sunt necesare pentru a demonstra eficienta…

- Un studiu aparut in revista medicala The Lancet arata ca Sputnik - V, vaccinul dezvoltat de Rusia, a declansat o reactie imunitara in randul tuturor voluntarilor care au participat la studii clinice in faze incipiente, anunța Agerpres.Aceste rezultate nu dovedesc deocamdata ca vaccinul rusesc asigura…

- CHIȘINAU, 20 aug –Sputnik. Este clar deja pentru toata lumea, pandemia coronavirusului de tip nou nu se va potoli prea curand. Asistam astazi la un al doilea val al infectarilor cu COVID-19 in majoritatea țarilor lumii, iar Republica Moldova nu face o excepție. In acest context crește importanța…

- Dupa ce Rusia a aprobat un vaccin impotriva COVID-19, China a anunțat brevetarea primului sau vaccin impotriva bolii care a afectat o lume intreaga. La scurta vreme dupa ce Rusia a anunțat ca are primul vaccin anti-COVID, Sputnik-V, și pregatește deja primele mii de doze pentru a incepe vaccinarea…

- Echipe din lumea intreaga muncesc contracronometru ca sa puna la punct un vaccin eficient impotriva SARS-CoV-2. Rusia a anunțat deja ca a obținut unul, dar occidentalii sunt sceptici pentru ca nu a fost verificat suficient.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reactionat marti cu precautie la anuntul facut de cercetatori rusi potrivit caruia un vaccin anti-Covid-19 este aproape gata pentru a fi aplicat populatiei largi si a amintit ca trebuie respectate toate fazele de testare inainte de a putea obtine autorizatia,…

- Ministrul a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului si ca se pregateste documentatia pentru inregistrarea acestuia. El a precizat ca primii vaccinati vor fi doctorii si profesorii. O sursa a declarat saptamana aceasta pentru Reuters…

- Rusia pregateste inceperea vaccinarii in masa impotriva noului coronavirus in luna octombrie, a declarat sambata ministrul rus al Sanatatii, Mihail Murasko, citat de agentiile de presa RIA Novosti si Reuters.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in…