Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a afirmat marți ca militari angajați de companii private din Statele Unite au fost staționați în regiunea Donețk din estul Ucrainei și ca pregatesc o „provocare folosind o substanța chimica necunoscuta”, relateaza The Moscow Times.Șoigu…

- Vladimir Putin a promis marti un raspuns "militar si tehnic" in cazul in care rivalii sai occidentali nu vor pune capat politicii lor considerata amenintatoare de catre Rusia, pe fondul cresterii tensiunilor in jurul Ucrainei.

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina se extind, iar situația reprezinta o amenințare pentru spațiul estic NATO, inclusiv pentru Romania. Vasile Dincu, noul ministru al Apararii, a discutat despre pericolul care ar putea sa se abata asupra țarii noastre. Noi detalii despre pericolul care ar putea sa se…

- Presedintele american a declarat ca pregateste un „set de initiative” care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac din partea Rusiei, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Kremlinul ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters.…

- Declarația a fost facuta de secretarul de stat Antony Blinken la Riga, unde are loc reuniunea miniștrilor de externe din țarile NATO. De cealalta parte, liderul rus, Vladimir Putin, a apreciat ca extinderea infrastructurii militare a Alianței in Ucraina reprezinta o linie roșie.

- Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a avertizat miercuri ca actuala criza de la frontiera cu Belarus "ar putea dura luni sau chiar ani", precizand ca migrantii au atacat din nou granita cu Polonia in cursul noptii, potrivit AFP. Fortele de securitate poloneze au folosit marti…

- Oficialii de la Kiev au declarat pentru Financial Times ca analiza serviciilor secrete occidentale care sugereaza creșterea tensiunilor in iarna aceasta nu se bazeaza doar pe creșterea numarului de soldați ruși de la granița, ci și pe alte informații suplimentare privind intențiile lui Vladimir Putin.…