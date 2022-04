Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Occidentul ca „prelungeste” conflictul din Ucraina prin livrarea de arme catre Kiev. „SUA și statele occidentale pe care le controleaza fac totul pentru ca operațiunea militara speciala sa dureze cat mai mult posibil. Livrarile tot mai mari de…

- Rusia vrea sa ”elibereze” din punct de vedere militar Donbasul, pentru ca Moscova considera aceasta regiune separatista prorusa drept independenta fata de Ucraina, anunta marti ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu.

- Capacitatea militara a Ucrainei a fost avariata grav, a declarat marti ministrul Apararii rus Serghei Soigu, care a reafirmat ca principalele obiective ale primei faze a ”operatiunii militare speciale” ruse au fost atinse, transmite Reuters cu referire la Observatornews.ro. Într-o…

- Polonia va actiona pentru a-si ”derusifica” economia, a promis vineri premierul Mateusz Morawiecki, care a precizat ca tara sa va construi noi gazoducte pentru a anula dependenta energetica de Rusia, informeaza Reuters. Printre elementele principale ale inceputului derusificarii economiei poloneze se…

- Forțele ruse vor inceta sa traga la ora 10:00, ora Moscovei, pentru a permite populației civile sa plece din orașele ucrainene Mariupol și Volnovakha, a anunțat Ministerul rus al Apararii, a raportat Interfax, citat de The Guardian . Primarul Mariupolului a avertizat anterior ca orașul a fost „blocat”…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ce el a acuzat „declarații agresive din partea țarilor NATO”. Presedintele rus a anuntat, duminica, plasarea in stare de alerta a “fortei de decurajare” a armatei ruse, care poate cuprinde…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…