Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat marti ca situatia la granita dintre Uniunea Statala Rusia-Belarus cu state membre ale Aliantei Nord-Atlantice ramane tensionata, in contextul in care NATO continua sa isi consolideze prezenta in regiune, relateaza TASS.



"Avand in vedere actuala situatia politica si militara in regiune, precum si pe fondul unor noi provocari si amenintari, legate in principal de terorismul international, Ministerul Apararii rus considera ca garantarea securitatii militare a Uniunii Statale este o sarcina prioritara", a subliniat Soigu.



