Ministrul rus al Apărării, dat dispărut. Principala variantă vehiculată Presa rusa relateaza despre dispariția ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, din spațiul public. Ultima sa apariție a avut loc pe 11 martie, conform jurnaliștilor de investigație de la publicația „Mediazona”. Conform acestora, pana atunci Șoigu era foarte activ in mass-media. Odata cu sosirea sa in Ministerul Apararii, personalul serviciului de presa a crescut foarte mult, iar departamentul a inceput sa acorde o mare atenție imaginii sale publice. Potrivit monitorizarii jurnaliștilor, pana pe 11 martie, Shoigu a aparut in știri aproape in fiecare zi. Un prieten al ministrului a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

