- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, l-a criticat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa vizita acestuia la Kiev si Moscova din aceasta saptamana. Kuleba este de parere ca Macron a venit la Moscova si Kiev cu „opinii nu cu propuneri" si a reiterat ca in ciuda angajamentului fata de…

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apararii se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte, scrie digi24.ro.…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale. Lavrov a mai spus ca propunerile primite din partea Statelor Unite cu privire la garanțiile de securitate cerute de Moscova au fost mai bune…

- Razboiul e un rau complex, care afecteaza societatea in feluri la care nici nu ne putem gandi mai ales noi, generațiile care nu au cunoscut conflictele militare extinse. Una dintre aceste suferințe „invizibile” este soarta familiilor mixte, care grupeaza cetațeni din tabere opuse. Libertatea a discutat…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ținut vineri o conferința de presa la Moscova in care a anunțat ca, dupa o saptamana de dialoguri fara vreun final concret, Rusia «nu va aștepta la nesfarsit» raspunsul Occidentului la cererile sale referitoare la extinderea NATO. Rusia, a subliniat Lavrov,…