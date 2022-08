Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse construiesc in nord-vestul țarii „cel mai mare” centru de educație militara și patriotica pentru tineret, in contextul unei militarizari mai ample a tinerilor ruși, care s-a accelerat de cand Rusia a invadat Ucraina, relateaza presa pro-Kremlin, potrivit The Moscow Times . Centrul…

- In timpul „operațiunii militare speciale” desfașurate in Ucraina in luna iulie, 34 de avioane ucrainene au fost doborate, iar 39 de rachete ale complexului operativ-tactic Tochka-U au fost interceptate, a declarat marți ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, in cadrul unei conferințe telefonice.…

- In cadrul unei conferințe, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a dat asigurari ca razboiul din Ucraina va fi in curand „o chestiune de domeniul trecutului” și ca va exista o noua Uniune Sovietica. La cinci luni de razboiul inceput de Rusia in Ucraina, ministrul rus al Apararii și-a impartașit joi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va discuta marti, la Teheran, cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, despre mecanisme care sa permita reluarea exporturilor de cereale ucrainene, blocate din cauza razboiului, anunta Kremlinul. „Suntem pregatiti de discutii pe aceasta tema, care va fi abordata…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat generalilor sa acorde prioritate distrugerii rachetelor cu raza lunga de acțiune și a artileriei ucrainene, dupa ce armele occidentale au fost folosite pentru a lovi liniile de aprovizionare rusești. La aproape cinci luni dupa ce președintele Vladimir…

- Kremlinul mizeaza pe spionaj industrial pentru dezvoltarea Rusiei, in contextul in care aceasta tara se confrunta cu sanctiuni occidentale, noteaza vineri DPA. „Ca si in trecut, una dintre prioritatile in activitatea SVR (serviciile de informatii externe) este de a sprijini dezvoltarea potentialului…

- Fortele de aparare ucrainene ar putea fi nevoite sa se retraga pe pozitii mai bune in Severodonetk, insa nu vor ceda acest oras din estul Ucrainei, a declarat miercuri guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters si AFP cu referire la Agerpres.ro . Miercuri, luptele inversunate din…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a stabilit noi obiective pentru a accelera „operațiunea speciala” din Ucraina. Despre asta a anunțat liderul cecen Ramzan Kadirov, dupa o intredere cu oficialul de la Moscova, scrie presa rusa.