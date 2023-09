Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a salutat miercuri cresterea semnificativa a productiei de noi modele de sisteme de rachete cu lansarea multipla pentru efortul de razboi din Ucraina, in timpul unei vizite la o companie producatoare de rachete in regiunea Moscovei, relateaza EFE.

- Președintele rus Vladimir Putin i-a dat termen luna octombrie ministrului Apararii, Serghei Șoigu, pentru a opri contraofensiva forțelor armate ale Ucrainei, relateaza Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW).„O sursa din interiorul Kremlinului susține ca Putin i-ar fi dat ministrului rus al…

- Rusia a tras luni rachete de croaziera asupra unor tinte simulate in apele care o separa de Alaska, teritoriu american, in ceea ce a declarat ca este un exercitiu pentru a-si proteja ruta maritima nordica in Arctica, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul rus al Apararii a declarat ca rachete…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat miercuri la televiziunea de stat ca fortele armate ale Moscovei mentin o „aparare activa” in fata contraofensivei ucrainene, in timp ce Statului Major de la Kiev a raportat noi succese in zonele Klișciivka și Robotine.

- Soldații ucraineni au fost observați folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost capturate de o țara „prietenoasa” inainte de a fi livrate Ucrainei, a informat sambata Financial Times, citat de Reuters.In schimb, ministerul apararii de la Kiev a sugerat ca armele au fost capturate de…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat sambata ca Statele Unite cred ca ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea Moscovei cu arme necesare invaziei Ucrainei, relateaza AFP.

- Kim Jong Un s-a intalnit la Phenian cu ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, cu ocazia aniversarii sfarsitului luptelor dintre cele doua Corei (1950-1953), a anuntat joi presa de stat, noteaza AFP.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, va veni intr-o vizita in Coreea de Nord cu ocazia marcarii a 70 de ani de la armistitiul care a pus capat razboiului din Coreea, transmit AFP, Reuters si Kyodo, citand media de stat de la Phenian.