- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu a discutat luni la telefon cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre securitatea Centralei Nucleare ucrainene Zaporijjea, aflata sub controlul armatei ruse, in sudul Ucrainei, vizata de bombardamente, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.…

- Pentru prima data in cele cinci luni de cand a Rusia a invadat Ucraina, cele doua parți au reușit sa ajunga la o ințelegere ce nu prevede insa o componenta militara sau teritoriala. Biroul președintelui Turciei a confirmat ca acordul privind exporturile de cereale din Ucraina pe mare va fi semnat vineri,…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- O mare coloana de vehicule militare rusesti a trecut vineri prin orasul ocupat Mariupol din sudul Ucrainei, indeptandu-se catre regiunea Zaporojie, a declarat un consilier al primarului din Mariupol sambata, in ziua cand ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat ca a

- Fortele armate ruse si au reluat atacurile in estul Ucrainei, dupa ce si au regrupat trupele. Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat extinderea atacurilor, in timpul unei inspectii la unitatile implicate in invazia din Ucraina, informeaza sambata dpa.Dupa ce a audiat raportul asupra situatiei…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini care il arata pe ministrul apararii, Serghei Șoigu, inspectand unitațile de trupe rusești implicate in Ucraina. Reuters nu a putut verifica in mod independent autenticitatea inregistrarii video, data la care a fost filmata și locația. In videoclipul difuzat…

- Aliații Rusiei sunt sub presiune și Moscova le va oferi toata asistența necesara, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, citat de Interfax.