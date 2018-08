Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21 August 2018, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de președintele Alexandru Cumpanașu, a avut o intalnire de lucru cu ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, și reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Tema principala…

- Potrivit modificarilor aduse la legea asociaților de proprietari, cei care nu vor permite accesul in locuința pentru reparații, lucrari sau in situații de urgența, dupa ce au primit preaviz motivat de la asociație, risca o amenda de la 500 la 3.000 de lei. Obligația proprietarului de a permite accesul…

- Drepturile angajatilor in perioadele caniculare, verificate de ITM Teleorman in Eveniment / on 06/08/2018 at 11:42 / Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Teleorman demareaza controale in randul agențior economici, din toate domeniile de activitate, pentru a verifica modul in…

- Pe fondul zvonurilor și suspiciunilor care circula in ultima perioada, ca Guvernul ar da o Ordonanța de Urgența pe aministie și grațiere, in ședința de marți, se pare ca intre cele doua Palate a fost ridicata batista alba.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a avut astazi, o noua intalnire cu reprezentantii Ligii Militarilor Profesionisti, asa cum a promis.La intalnire au participat sefii directiilor centrale ale ministerului care raspund de domeniile resurselor umane, juridic…

- Zece copii de la o gradinita din sectorul 3, București, au ajuns la spital în ultimele ore, cu semne de toxinfectie alimentara. Din fericire, nu a fost nevoie de internarea acestora, dar politia, împreuna cu DSP si cei de la Autoritatea Sanitar veterinara au început…

- Pentru descurajarea contestatiilor nejustificate, autoritatile vor introduce o cautiune de 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai mult de 880.000 lei pentru depunerea contestatiilor la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC). De asemenea, va fi aplicata o taxa pentru…