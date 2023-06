Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, și ministra Afacerilor Externe a Romaniei, Luminița Odobescu, susțin o conferința de presa. Menționam ca Luminița Odobescu se afla in prima sa vizita la Chișinau de la preluarea mandatului de ministra a Afacerilor Externe. Luni,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, se afla in vizita oficiala la Chisinau. Sefa diplomatiei romane va fi primita de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si va avea intrevederi atat la Guvern, cu prim-ministrul Dorin Recean, cat si la Parlament, cu

- Ministrul Angel Tilvar face o vizita oficiala de doua zile in Republica Moldova, unde se va intalni cu presedinta Maia Sandu si cu premierul Dorin Recean, a transmis MApN, marți, 2 mai, fara a oferi niciun detaliu despre temele care vor fi abordate.Agenda primei zi a vizitei cuprinde intrevederi cu…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a recurs la jigniri la adresa președintei Maia Sandu și premierului Dorin Recean, dupa ce șeful Guvernului de la Chișinau a spus ca Vladimir Putin și alți oficiali ruși sunt interziși pe teritoriul Republicii Moldova. „O creatura misterioasa pe nume Recean…

- Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, este așteptat joi, 27 aprilie, la Chișinau, susțin sursele Deschide.md. Oficialul ucrainean va avea intrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean, precum și ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene,…

- Starea de urgența pe intreg teritoriul Republicii Moldova a fost prelungita cu 60 de zile, incepand cu data de 5 aprilie, dupa ce un proiect de hotarare care prevede acest lucru a fost votat joi, 30 martie, de 61 de deputați, informeaza TV8.md.Prelungirea starii de urgența este necesara in contextul…

- Premierul Nicolae Ciuca merge maine in vizita la Chisinau pentru a reafirma sprijinul acordat Republicii Moldova in realizarea reformelor si in avansarea pe drumul sau european. Seful executivului roman se va intalni cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful parlamentului de la…

- Premierul Ciuca merge in Republica Moldova, intr-o vizita de lucru, la data de 23 martie 2023. Vizita premierului Romaniei la Chișinau intervine dupa ce noul premier al Republicii Moldova efectuase prima lui vizita externa, in calitate de șef de guvern, in Romania. In Republica Moldova, premierul Ciuca…