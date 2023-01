Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, ca ''este prematur'' sa se vorbeasca despre ''un calendar anume'' in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.Seful diplomatiei romane se afla la Consiliul Afaceri Externe, care se desfasoara la Bruxelles.In acest context, intr-o interventie telefonica la un post TV, el a evocat discutia cu omologul german, Annalena Baerbock."Germania trebuie spus ca ne sustine in mod foarte ferm si activ si doreste sa intreprinda demersuri foarte bune pe langa toti factorii de decizie, inclusiv pe langa Austria, pe langa Comisia…