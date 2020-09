Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o intrevedere cu prim ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, si consultari politice cu ministrul de Externe israelian, Gabi Ashkenazi, context in care oficialii au agreat initierea pregatirilor organizarii unei noi sesiuni comune…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua, miercuri si joi, o vizita oficiala in Israel si in Palestina, unde se va intalni cu premierii celor doua state si cu omologii sai, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, programul vizitei lui Aurescu in Statul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit vineri, in a doua zi a reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Berlin, despre situatia din Mediterana de Est si relatiile UE cu Turcia, precum si despre relatiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la reuniunea ministeriala a Aliantei pentru Multilateralism, desfasurata in sistem videoconferinta, cu prilejul aniversarii a 75 de ani de la semnarea Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, context in care s-a referit si la provocarile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit inclusiv despre evolutiile din zona Marii Negre si despre cooperarea regionala, in special in cadrul Initiativei celor Trei Mari. Potrivit unui comunicat al…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire telefonica cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru relatiile cu Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Michel Barnier, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.Discutia a abordat stadiul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, desfasurata prin sistem videoconferinta, cu participarea secretarului de stat american, Mike Pompeo, anunța AGERPRES.Reuniunea a prilejuit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, desfasurata prin sistem videoconferinta, cu participarea secretarului de stat american, Mike Pompeo. Reuniunea a prilejuit un dialog…