Ministrul român al Finanțelor, într-o postare pe Facebook: ”Am reușit imposibilul” Iata mesajul ministrului Cițu: Am reușit imposibilul. In aprilie 2020 am finanțat deficitul bugetar la o dobanda medie de 3.5% pe an in timp ce guvernul socialist in aprilie 2019 finanța deficitul bugetar la o dobanda medie de 4.5%. O economie de un punct procentual care inseamna economii SEMNIFICATIVE la buget. Am economisit bani pe care i-am alocat catre sanatate, șomaj tehnic, investiții. Aceasta peformanta este cu atat mai importanta cu cat vine in conextul celei mai mari crize economice și al estimarilor, exagerate din punctul meu de vedere, despre deteriorarea economiei romanești in perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

