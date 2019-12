Fostul ministru al Economiei Daniel Chițoiu urmeaza din moment in moment sa fie adus la Spitalul Floreasca din Capitala dupa ce in cursul zilei de astazi a fost implicat intr-un grav accident de circulație in județul Argeș soldat cu 2 persoane decedate. Potrivit unor surse citate de Antena 3, Daniel Chițoiu ar avea trei coapse rupte.

Imediat dupa accident, starea de sanatate a lui Daniel Ghițoiu era una buna. Cu toate acestea, fostul ministru a fost dus la un spital din Pitești pentru un control medical.

Citește și: Dezvaluiri socante: Donald Trump ar fi trimis publicațiilor de…