- Premierul Florin Citu a declarat joi ca exista grupuri de lucru privind sistemul de pensii, care trebuie reformat, pentru a nu colapsa, dar ca inca nu s-au luat decizii concrete. El spune ca in acest moment nu se discuta nici despre cresterea varstei de pensionare, nici despre corelarea varstei de pensionare…

- Ministrul Muncii a reiterat faptul ca noua lege a pensiilor nu prevede creșterea obligatorie a varstei de pensionare, ci este vorba despre stimularea ramanerii in activitatea profesionala, care este opționala. S-au stabilit reperele care vor sta la baza noii Legi a pensiilor „Intr-o dezbatere de reforma,…

- Ludovic Orban a recunoscut miercuri ca s-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare, însa nu s-a luat o decizie. Precizarile vin în contextul în care pe lista de angajamente trimise la Bruxelles pentru PNRR figureaza corelarea vârstei de pensionare cu speranța de…

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica varstei de pensionare pe fiecare stat.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis, marti, ca Puterea nu face reforme pentru ca asa cere Comisia Europeana, ci pentru ca ele sunt prevazute deja in programa de guvernare, iar Romania are nevoie de acestea. Orban a atras atentia si asupra informatiilor aparute in spatiul public…

- Varsta și durata stagiului minim de pensionare nu cresc, precizeaza ministrul Muncii, Raluca Turcan: „Sunt niște minciuni atat de gogonate, incat te intrebi cat pot sa le mai rostogoleasca in spațiul public”. „Ca sa fie foarte limpede in privința varstei de pensionare - nu s-a discutat creșterea…

- Florin Cițu le ascunde romanilor una dintre cele mai dezastruoase decizii pe care și-a asumat-o la Bruxelles: creștere varstei de pensionare. Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care urmeaza sa fie discutat si eventual aprobat de Comisia Europeana, contine prevederea ca varsta de pensionare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat vineri intr-o conferința de presa ca „nerealizarea” ei in funcția de membru al Guvernul este ca ziua ei de munca nu are 27 de ore. Intrebata ce nerealizari are in funcția de ministru, Turcan a afirmat, amuzata: „Ca ziua mea de munca nu are 27 de…