Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariului minim va fi consistenta inclusiv pe partea de salariu net, a declarat miercuri Raluca Turcan, in cadrul unei conferințe de presa de la Tulcea. Ministrul Muncii a precizat ca s-au facut pana acum solicitari de majorare intre 8 si 12%, iar cel mai probabil saptamana viitoare vor avea…

- Violeta Stoica Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a fost ieri in municipiul Ploiești. In principiu, in vizita la o mare companie care și-a aniversat 30 de ani de la inaugurare și, ulterior, la sediul Consiliului Județean Prahova – Palatul Administrativ din Ploiești -, unde NU a raspuns…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim mai devreme de sfarsitul acestui an, avand in vedere cresterile de preturi, iar propunerile de majorare sunt intre 8% si 12%, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Ploiesti, relateaza Agerpres. "In acest moment suntem in etapa…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim mai devreme de sfarsitul acestui an, avand in vedere cresterile de preturi, iar propunerile de majorare sunt intre 8% si 12%, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Ploiesti. "In acest moment suntem in etapa de negociere…

- Raluca Turcan a vorbit despre majorarea salariului minim in Romania. Ministrul Muncii spune ca se gandește la o creștere semnificativa a salariului minim, in contextul creșterii prețurilor. Anunțul facut de ministrul Muncii privind creșterea salariului minim Se pregatește majorarea salariului minim,…

- Sindicatele au cerut majorarea salariului minim cu 250 de lei brut, dar ministrul Muncii se teme ca masura va duce la pierderea de locuri de munca , a declarat, marti, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale (CNS) Cartel ALFA, Bogdan Hossu. "Nu a spus nici ca se poate, nici ca nu se poate. A…

- De la inceputul acestui an au fost create 120.000 de locuri de munca, aproximativ 40% fiind platite cu salariul minim, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, adaugand ca de aceea tine "foarte tare" la majorarea salariului minim. "De la inceputul acestui an an au fost create 120.000 de locuri…

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna transmite marți ca majorarea salariului minim pe economie este „praf in ochi” daca se impoziteaza in continuare și angajatul pierde aproape jumatate din bani, dupa ce ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca este nevoie de majorarea lefurilor. „Haideți sa…