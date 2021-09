Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, in Romania sunt 480.000 de locuri de munca disponibile si 200.000 de cereri de locuri de munca inregistrate, ceea ce arata, pe de o parte, ca forta de munca disponibila nu este suficient calificata pentru joburile disponibile si, pe de alta parte, ca nivelul salarizarii in Romania…

- Vara aceasta a doborat toate recordurile din ultimii trei ani in ceea ce priveste numarul de joburi disponibile pe piata muncii. Angajatorii au scos la bataie cu 16% mai multe locuri de munca fata de vara lui 2019 si cu 38% mai multe fata de perioada similara a anului trecut. Desi a fost o a doua vara…

- Ministrul Muncii: „Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic” Ministrul Muncii: „Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic” Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat faptul ca marirea salariului minim trebuie facuta in acord cu mediul…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 245 oferte in Vrancea și 220 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Intr-o analiza care pornește de la constatarea ca angajatorii se plang de lipsa forței de munca, iar in numeroase domenii se apeleaza la lucratori straini, ministrul Muncii sugereaza ca prima soluție ca agenții economici este sa ajusteze salariile pe masura cererii de angajați buni, pentru ca romanii…

- „De la 1 ianuarie 2021 pana in acest moment in Romania au aparut aproximativ 100.000 de locuri de munca. O creștere semnificativa a numarului de locuri de munca s-a realizat in ultimele doua luni, cu aproximativ 20.000 de locuri de munca nou create pe luna”, a declarat Raluca Turcan, la deschiderea…