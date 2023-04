Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca pretul medicamentelor foarte ieftine, adica al celor sub 50 de lei, va crește, dar susține ca nu este vorba despre o scumpire, ci de o actualizare a prețului, pentru ca fabricile care le produc trebuie sa ramana pe profit. „Nu se vor scumpi. Este o abordare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat joi, la Timisoara, despre criza medicamentelor, ca nu este o problema specific romaneasca, ci este o problema la nivelul intregii Uniuni Europene, el precizand ca Romania a trecut mult mai bine decat majoritatea tarilor europene de perioada sezonului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat marti ca trebuie sa se vina cu o solutie fata de taxa clawback, in asa fel incat sa nu defavorizeze medicamentele generice care reprezinta 80% din consum si doar 20% din valoare, el aratand ca o parte din responsabilitate va fi in Parlamentul Romaniei,…

- Ministrul Sanatații a anunțat in aceasta seara cele 27 de spitale sau secții noi ce vor fi construite din fonduri PNRR. Alexandru Rafila a precizat in conferința de presa ca lista cu cele 27 de spitale va fi aprobata in ședința de guvern. Noul spital județean de la Piatra-Neamț figureaza in aceasta…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca va exista o majorare a prețului la unele medicamente, insa creșterea prețurilor se va face etapizat. Aceasta majorare se va face in urma unor constatari, dupa ce a discutat cu producatorii farmaceutici, a mai informat Rafila. „In primul rand,…

Ministrul Sanatații a declarat, luni seara, ca, in urma discutiilor cu producatorii de medicamente, a constatat cateva lucruri. „In primul rand, exista un pret de referinta…