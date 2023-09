Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Timisoara, ca in momentul de fata, se inregistreaza in jur de 1.000 de cazuri pe zi de infectari cu noul coronavirus, el estimand ca va urma o crestere in urmatoarele una-doua saptamani, dupa care situatia ar trebui sa revina la normal, conform…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sunt in jur de 1.000 de cazuri de COVID pe zi, in Romania. Acesta a subliniat ca, in urma estimarilor, in una sau doua saptamani numarul infectarilor va scadea. Situatia va intra in normal, relateaza News.ro. Rafila a precizat ca fiecare unitate sanitara…

- Numarul cazurilor de Covid-19 este in ușoara creștere in ultimele zile, potrivit dr. Anca Andrițoiu, directorul Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud. In momentul de fața, 24 de bolnavi se trateaza la domiciliu, iar 3 persoane, printre care se numara și un copil, sunt internate in spital. Daca…

- Medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului Matei Bals din Capitala, atrage atentia asupra cresterii cazurilor de COVID-19, aratand ca la Institut este o crestere a cazurilor cu cel putin 50% fata de perioada anterioara. Totusi, 80% dintre acestea sunt forme usoare, iar cei care ajung…

- Potrivit buletinului Ministerului Sanatații, intre 28 august și 3 septembrie, 583 de persoane diagnosticate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 se afla in secții ATI, și au fost raportate 12 decese. In intervalul 28 august – 3 septembrie a.c., in țara noastra au fost inregistrate…

- Se observa o ”creștere relativ alarmanta” a numarului persoanelor diagnosticate cu Covid-19, avertizeaza dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Sfanta Parascheva”din Iași. Medicul pune aceasta creștere pe seama ”fenomenului de relaxare” in privința masurilor de protecție contra Sars-Cov-2.…

- Noi cazuri de infecție cu coronavirus pun in alerta autoritațile, dupa trei ani de la declanșarea pandemiei.Alerta de COVID-19 este la cel mai mare spital de psihiatrie din țara - Sapoca, unde 12 pacienți au fost confirmați cu infecție coronavirus.Este primul focar de acest tip inregistrat in judetul…

- Dr. Adrian Marinescu subliniaza ca ”avem și noi varianta noua Eris” a coronavirusului, ceea ce s-a dovedit prin secvențierile realizate la Institutul ”Matei Balș”. In opinia doctorului Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, aproximativ 30% dintre…