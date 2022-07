Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțul ministrului Alexandru Rafila referitor la situația in creștere a cazurilor de Covid, autoritațile din Neamț au reluat de astazi, 5 iulie, raportarea noilor imbolnaviri. Datele transmise de Prefectura Neamț arata ca sunt inregistrate 12 persoane nou infectate, intre care 4 vaccinați, doua…

- Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, semnaleaza ca nici trecerea prin boala, nici vaccinul și nici combinația celor doua nu mai stavilesc raspandirea Covid-19. Opinia a fost exprimata pe fondul creșterii numarului de infecții in unele țari europene, de exemplu in Germania, unde s-au inregistrat 100.000…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, dupa apariția primului caz de variola maimuței in Romania, ca țara noastra va primi 2.500 de doze de vaccin impotriva bolii, dupa ce acesta va fi achiziționat de catre Comisia Europeana, scrie G4Media . „Cand finalizeaza achiziția CE. Primim o…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a prezentat membrilor Consiliului Național al Audiovizualului argumentele in sprijinul unei campanii referitoare la administrarea iodurii de potasiu exclusiv in cazul unui incident nuclear și numai la indicația autoritaților. In acest sens, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, ca situatia din China, care se confrunta cu un nou val al pandemiei de COVID-19, ”nu are legatura” cu cea din Europa, intrucat China este afectata de valul provocat de tulpina Omicron, iar cele mai multe dintre tarile din zona europeana a Organizatiei…