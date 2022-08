Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania are in depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu exista deloc interes, nici sa fie primite de o alta tara prin donatie, iar dupa ce vor expira distrugerea lor va costa alti bani. „Noi ne gasim in situatia in care avem…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca, in Romania, se inregistreaza o incetinire a creșterii numarului de cazuri de COVID. Speram sa duca la o stabilizare a situației, a spus ministrul Rafila. Potrivit raportarii de marți, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.696 cazuri noi de persoane…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, din cei 600 de copii depistati cu COVID-19 si care sunt internati in spitale, sase se afla in sectiile ATI. Rafila a precizat ca sunt deschise, in Capitala, centre ambulatorii pentru cazurile de Covid. Alexandru Rafila a precizat, miercuri seara,…

- Dupa anunțul ministrului Alexandru Rafila referitor la situația in creștere a cazurilor de Covid, autoritațile din Neamț au reluat de astazi, 5 iulie, raportarea noilor imbolnaviri. Datele transmise de Prefectura Neamț arata ca sunt inregistrate 12 persoane nou infectate, intre care 4 vaccinați, doua…

- Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca activitatea de vaccinare anti-COVID se va derula prin intermediul medicilor de familie, el anuntand ca intr-un timp foarte scurt autoritatile vor gasi o solutie pentru ca medicilor sa nu li se impute deloc pierderile in cazul folosirii acestor vaccinuri.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, estimeaza ca la sfarsitul lunii august, numarul de cazuri Covid ar putea ajunge la 10.000 pe zi.Rafila recomanda purtarea mastii de protectie in spatiile inchise si in mijloacele de transport in comun. Ministrul a precizat ca exista doua scenarii privind evolutia…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, semnaleaza ca nici trecerea prin boala, nici vaccinul și nici combinația celor doua nu mai stavilesc raspandirea Covid-19. Opinia a fost exprimata pe fondul creșterii numarului de infecții in unele țari europene, de exemplu in Germania, unde s-au inregistrat 100.000…