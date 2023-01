Inca de la finalul anului trecut specialiștii au semnalat faptul ca a crescut numarul cazurilor de viroze respiratorii – atat la copii, cat și la adulți. Cazurile de gripa s-au inmulțit și ele, in ultima perioada. In tot acest context, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a punctat ca ne aflam intr-o perioada de crestere a numarului […] The post Ministrul Rafila, despre situația cazurilor de gripa și de viroze respiratorii: „Ne aflam in a treia saptamana de crestere rapida” first appeared on Ziarul National .