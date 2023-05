Stiri pe aceeasi tema

- Si angajații din sanatate amenința cu greva generala. Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta, miercuri, declansarea actiunilor de protest si strangerea de semnaturi pentru greva generala din 1 iulie. „Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit ieri, 17.05.2023, a decis…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca nu are niciun fel de ingrijorare sau de stres cu privire la prezența sa in cadrul echipei de la Palatul Victoria ce va fi desemnata la rotativa guvernamentala. El a precizat ca negocierile politice pentru schimbarea Guvernului se vor incheia pana la…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual spune ca ordonanta Guvernului privind masurile fiscale este pentru ”bugetarii de rand”, in timp ce ”beneficiarii titlului de doctor” nu sunt afectati de prevederile acesteia. Sindicalistii mai arata ca in aceasta ordonanta nu se precizeaza…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” a anuntat ca a comandat Centrului de Cercetare si Dezvoltare Sociala „Solidaritatea” o evaluare generala a situatiei sistemului sanitar, rezultatele acesteia urmand sa fie utilizate in cadrul actiunilor propuse. Analiza preliminara a indicat patru amenintari grave…

- In ciuda faptului ca an de an banii alocati de la buget celor doua institutii care gestioneaza sistemul sanitar – Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, au crescut, serviciile medicale oferite pacientilor nu au tinut pasul, scrie Ziarul Financiar.Aproape 78 miliarde de lei…

- In fiecare an, pe data de 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zilei. Oficialul sustine ca sistemul medical are nevoie de un personal suficient, bine pregatit, care poate sa raspunda intr-un mod profesionist…

- Una dintre revendicarile pentru care membrii SANITAS au manifestat in strada, in perioada 6-8 februarie a fost declanșarea de urgența a negocierilor pe noua lege a salarizarii personalului bugetar. In urma acțiunilor SANITAS, marti, 21 februarie 2023, au inceput discuțiile pe proiectul de lege a salarizarii-componenta…