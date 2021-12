Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri ca durata izolarii si a carantinei in Romania va fi de zece zile, nu de 14 zile cum este in prezent, la cel cum este in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana. "O informatie care cu siguranta o sa va intereseze, vom rezolva in aceste zile,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri ca durata izolarii si a carantinei in Romania va fi de zece zile, nu de 14 zile cum este in prezent, la cel cum este in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana. “O informatie care cu siguranta o sa va intereseze, vom rezolva in aceste zile,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri ca durata izolarii si a carantinei in Romania va fi de zece zile, nu de 14 zile cum este in prezent, la fel cum este in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana. „O informatie care cu siguranta o sa va intereseze, vom rezolva in aceste…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista la nivelul INSP o varianta tehnica privind certificatul digital Covid, care urmeaza sa fie dezbatuta in cadrul coaliției. Rafila a mai spus ca e nevoie ca masurile autoritaților “sa franeze raspandirea variantei Omicron”, iar documentul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca, probabil, in Romania exista și alte imbolnaviri COVID-19 cu varianta Omicron a SARS-CoV2, pe langa cele doua cazuri confirmate sambata la pacienți intorși din Africa de Sud. “Probabil ca exista in Romania si alte situatii de imbolnavire cu aceasta tulpina.…

- Test PCR obligatoriu la intrarea in Romania, inclusiv pentru vaccinați. Propunerea șefului DSU pentru prevenirea raspandirii OMICRON Test PCR obligatoriu la intrarea in Romania, inclusiv pentru vaccinați. Propunerea șefului DSU pentru prevenirea raspandirii OMICRON Șeful DSU, Raed Arafat, a propus,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi, la finalul intalnirii cu reprezentantii cultelor religioase din Romania ca probabilitatea ca persoanele depistate pozitiv in urma testarii, la intoarcerea din Africa de Sud, sa fie infectate cu varianta Omicron a virusului este una mare. Conform…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații: „Avand…