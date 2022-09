Ministrul Rafila: Antibioticele trebuie utilizate doar în situațiile când sunt esențiale Pentru a limita rezistența bacteriilor este necesara o politica raționala de prescriere a antibioticelor, a subliniat ministrul Sanatații la conferința de presa online organizata de Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” in cadrul proiectului “Intarirea capacitatii institutionale pentru controlul infectiilor spitalicesti si gestionarea consumului de antibiotice in Romania”, finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021. ”Este clar ca acest subiect al infectiilor asociate asistentei medicale si al rezistentei bacteriilor la antibiotice este unul extrem de important in zona sanatatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a declarat duminica seara, la Antena 3, ministrul Sanatații. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul Națiunilor Unite nu mai primește varianta actuala a vaccinurilor.…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel a caștigat procesul de calomnie cu Rise Project. Daca la fond, judecatorii au stabilit ca jurnaliștii de investigații au spus neadevaruri, la Curtea de Apel București s-a dat sentința finala. Așa zisa investigație susținea ca Adrian Streinu-Cercel, pe vremea cand conducea…

- Un Laborator de Radiochirurgie care folosește razele gamma pentru tratament, a fost inaugurat, astazi, la Iași, in prezența ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, și a ambasadorului Suediei in Romania, Excelența Sa, Therese Hyden. Este al doilea laborator de acest tip in Romania, iar investiția s-a…

- Indemnul ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, ca romanii pana in 40 de ani sa ridice „cat mai repede” pastilele cu iod de la medicii de familie este catalogat drept generator de panica de catre reprezentanții USR. Mai mult, aceasta acțiune ar ingreuna sau chiar bloca activitatea medicilor de familie…

- Ministerul Sanatatii lucreaza sa schimbe mentalitati la nivelul spitalelor si sa asigure cadrul organizatoric si profesional care sa permita identificarea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Alexandru Rafila, precizand ca nu…

- In condițiile in care cazurile de COVID-19 cresc de la o zi la alta, tot mai multa lume se intreaba daca este legal ca accesul in clinici și spitale sa fie condiționat de purtarea maștii “de protecție, așa cum se intampla astazi. ‘’Masca poate fi pretinsa numai daca spitalul sau clinica este in carantina’’,…

- In momentul in care orice derivat de canabis va primi autorizație de utilizare la anumite categorii de pacienți, așa cum primește orice produs farmaceutic, și Romania se va adapta legislației europene in domeniu, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Nu e vorba despre punctul de vedere al Ministerului…

- Romania a avut o medie de peste 2.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a prezentat luni, 11 iulie, bilanțul saptamanal. Numarul infectarilor este aproape dublu fața de cel inregistrat in saptamana anterioara cand fusesera confirmate 7.726…