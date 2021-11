Stiri pe aceeasi tema

- Angajații firmelor private vor primi TICHETE de VACANȚA compensate de stat. Ministrul propus al Turismului: depinde de un ”daca” Ministrul propus pentru Antreprenoriat si Turism, Daniel Cadariu, a anunțat in Parlament, dupa audierile din comisiile de specialitate reunite, ca tichetele de vacanta vor…

- Tichetele vor fi acordate de la inceputul anului 2022, iar pentru asta ne vom lupta atunci cand se va discuta Legea bugetului, sa includem sumele necesare in bugetDin 2022, tichetele de vacanta vor fi emise din nou.Vor functiona pentru salariatii din sectorul bugetar, dar si pentru cei din mediul privat,…

- Tichetele de vacanta vor fi emise din nou, in anul 2022, si vor functiona pentru salariatii din sectorul bugetar, dar si pentru cei din mediul privat, acolo unde agentii economici vor dori acest lucru, iar pentru acestia din urma, mare parte din aceste cheltuieli vor fi compensate de la bugetul de stat,…

- Ministrul propus la Digitalizare, Florin Roman, a declarat, la audierea din comisiile de specialitate, ca actualul guvern va menține facilitațile pentru sectorul IT. Este vorba de scutirea de impozit pe venit de 10%.

- Vești bune pentru BUGETARI: In 2022 vor primi din nou vouchere de vacanța. Ce valoare vor avea tichetele Vești bune pentru BUGETARI: In 2022 vor primi din nou vouchere de vacanța. Ce valoare vor avea tichetele Programul de guvernare al noii coaliții PNL-PSD-UDMR aduce ca masura de stimulare a turismului…

- Este bine pentru Romania sa adopte moneda euro in momentul in care va fi pregatita pentru acest lucru, a fost verdictul dat de Adrian Caciu, viitorul ministru al Finanțelor, luni seara, pe B1 TV, la „Dosar de politician”, unde a primit o intrebare in acest sens și unde a vorbit, printre altele, atat…

- Sorin Cimpeanu, ministrul interimar al Educatiei, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

- Ministrul propus pentru portofoliul transporturilor, Catalin Drula, este singurul care a primit, marți, aviz pozitiv in audierile din comisiile Parlamentului, dupa ce a fost supus la vot avizul negativ, care nu a intrunit numarul necesar de voturi. Catalin Drula a declarat, in cadrul audierilor, ca,…