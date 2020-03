Un ministru de finante nu are alt temei de drept decat sa aplice legea, a declarat, marti, ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Finantelor Publice, Lucian Ovidiu Heius, mentionand ca va majora pensiile si alocatiile.



"Trebuie in primul rand sa urmarim executia bugetara, iar unul din obiectivele pe care le am eu ca ministru care are in subordine Agentia Nationala de Administrare Fiscala este de a realiza o colectare suficient de buna pentru ca, cel putin incepand cu 1 septembrie, sa majoram aceste pensii asa cum este legea in vigoare. Este o lege aprobata.…