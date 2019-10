Ministrul propus la Transporturi: Romania e pe locul 128 in lume la calitatea drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din comisiile reunite de specialitate au avizat favorabil, miercuri, nominalizarea lui Lucian Bode pentru functia de ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Deputatii din Comisia pentru Transporturi si Infrastructura, respectiv Comisia pentru Tehnologia…

- Ministrul propus la Transporturi și Comunicații, Lucian Bode, este audiat in acest moment in comisiile reunite din Parlament. Deputat liberal, Bode este in prezent președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților și in Guvernul Organ va conduce sectorul de aproape patru…

- Ministrul propus pentru Justitie, Catalin Predoiu, sustine ca in ultimii ani s-a dus ”o lupta crancena pentru Justitie” in Romania, iar aceasta a divizat societatea. Predoiu a vorbit despre un adevarat ”razboi” in magistratura, iar acesta trebuie sa inceteze, rolul Parlamentului fiind de a asigura acest…

- "La infrastructura feroviara, avem 20.730 de kilometri de retea feroviara, a saptea retea ca marime din Uniunea Europeana, avem trei companii anchilozate - CFR SA, CFR Marfa, CFR Calatori - fiecare confruntandu-se astazi cu foarte mari probleme, in special CFR Marfa, cu pierderi uriase, cu restrictii…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat. …

- Astazi este ultima runda de audieri in comisiile parlamentare a miniștrilor propuși de Orban. Cristina Monica Anisie, propusa ministru al Educatiei si Cercetarii, si Marian Ionut Stroe, propus ministru al Tineretului si Sportului, vor fi audiati miercuri dimineata de comisiile pentru invatamant, stiinta,…

- În aceste zile, Alin Tișe transmite prioritațile județului și celorlalți miniștri propuși ai noului Guvern Orban, în funcție de domeniu, iar dupa învestirea acestuia va urmari ca solicitarile județului Cluj „sa fie îndeplinite cât mai rapid”, se arata într-un…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a purtat discuții cu domnul Lucian Bode, Ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și au convenit ca pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!