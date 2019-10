Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, propus de PNL la Ministerul Economiei, a afirmat, miercuri, ca trebuie facut un calendar pentru abrogarea OUG 114 impreuna cu CE și ca trebuie definit "consumatorul vulnerabil". Acesta a mai spus ca dorește deblocarea investițiilor din Marea Neagra."OUG 114 a creat perturbații…

- Ministrul propus pentru portofoliul Economiei si Energiei, Virgil Popescu, nu considera ca exista o stare de incompatibilitate daca sotia sa este administratorul unor benzinarii Petrom, in conditiile in care inclusiv sotul actualului premier, Viorica Dancila, este angajat al acestei companii. In…

- ​Ministrul desemnat al Economiei. Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a subliniat ca viitorul guvern va lansa o noua ediție a programului Start-Up Nation și a dat câteva indicii despre cum va fi modificat și dimensionat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Ministrul propus de PNL la portofoliul Economiei, Energiei si IMM-urilor, deputatul Virgil Popescu (51 de ani), a primit miercuri, un aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, in urma audierii sale. Virgil Popescu a primit 31 de voturi pentru, 7 contra si 9 parlamentari s-au…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in…

- Modificarile propuse de Ministerul Energiei prin proiectul de modificare a legii offshore ofera o sansa pentru dezvoltarea proiectelor din Marea Neagra, considera Federatia Patronala de Petrol si Gaze (FPPG), in conditiile in care petrolistii au pus pe hold investitiile pentru extractia gazelor din…

- Guvernul Dancila vrea sa modifice mai multe prevederi ale Legii offshore despre care fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, spunea ca sunt esentiale pentru bunastarea romanilor. Legea offshore a fost adoptata de Parlament, toamna trecuta, si ulterior promulgata de presedintele Klaus Iohannis…