Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, 6 aprilie, la TVR Info, ca unul dintre jaloanele din PNRR pe care Romania trebuie sa le realizeze in 2023 se refera la sustenabilitatea sistemului bugetar, iar acest lucru inseamna fie reducerea salariilor bugetarilor, fie reduceri…

- Noua lege a pensiilor risca sa aduca Romania in imposibilitatea de a primi bani de la Comisia Europeana. Sunt doua principii care pot face Comisia sa acorde banii din PNRR negociați de Romania: viitoarea lege sa fie sustenabila pe termen lung și sa reduca diferențele dintre cele doua sisteme de pensii:…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat in sedinta ca pentru perioada de programare 2021 – 2027, in cursul saptamanii viitoare mai au de luat o decizie. ”O sa va propunem un proiect de ordonanta de urgenta pentru a finaliza sistemul informatic al fondurilor europene si cu data de…

- Creșterea varstei de pensionare starnește controverse in mai multe țari din Uniunea Europeana. Controversele apar in contextul noilor cerințe emise de Comisia Europeana, pentru accesarea fondurilor din PNRR. Potrivit lui Marcel Boloș, „cresterea varstei de pensionare e un jalon care urmeaza dupa jalonul…

- Tinta ministerului este ca in 2023 sa se efectueze plati in valoare de 6,3 mld. de euro numai din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), adica aproape un sfert din toti banii, care trebuie absorbiti pana in 2027. 44 de apeluri de proiecte pentru Planul National de Redresare si Rezilienta…

- Proiectul de lege, inițiat de Guvernul Ciuca și trimis Parlamentului, este justificat, in expunerea de motive, ca o necesitate de indeplinire a unui jalon prevazut in Componenta 10 – Fondul Local – din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și

- “Sunt patru modificari principale pe care va trebui sa le operam in Planul National de Redresare si Rezilienta. Prima modificare este cea determinata de reducerea grantului alocat Romaniei pentru ca datorita cresterii economice pe care am avut-o in anul 2021 fata de anul 2020, trebuie sa reducem bugetul…