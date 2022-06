Conform ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, in toata implementarea PNRR Romania are de indeplinit 506 jaloane. “Suntem tara cu cel mai mare numar de jaloane. Din acest punct de vedere, dupa noi urmeaza Spania, dar munca noastra devine extrem de dura fiindca noi trebuie sa avem grija celor 506 jaloane, sa fie puse in opera pentru a nu bloca aceste intrari de bani in Romania, care sunt sansa dezvoltarii noastre”, a afirmat Marcel Bolos, joi seara, la Euronews Romania. Bolos a spus ca jaloanele pe care Romania le are de atins in prima parte a implementari planului sunt “cele mai…