Stiri pe aceeasi tema

- In momentul critic in care oamenii din intreaga lume lupta impotriva COVID-19, cea de-a 73-a Adunare Generala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii a avut loc acum cateva zile in format video.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern ca in cadrul acesteia va fi discutat proiectul de lege privind masurile care vor fi luate dupa data de 15 mai in cadrul starii de alerta. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat ca in acest proiect sunt trecute masurile…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 11 MAI. Grupul pentru comunicare strategica a anuntat alte 11 decese ale unor pacienti cu coronavirus. Numarul total al persoanelor cu COVID-19 decedate a ajuns la 972. Citeste si: Guvernul propune lege pentru starea de alerta ca urmare a Covid-19. Orban:…

- Klaus Iohannis și Donald Trump au purtat astazi o discuție telefonica, la solicitarea președintelui american. Tema principala a fost lupta impotriva coronavirusului. Cei doi președinți de stat s-au asigurat de sprijinul reciproc in lupta pentru combaterea COVID-19 și au schimbat idei despre consolidarea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, miercuri, conducerii Camerei Deputatilor o scrisoare in care cere accelerarea procedurilor parlamentare pentru initiativele legislative care transpun trei directive europene, in caz contrar statul roman riscand "potentiale consecinte financiare grave",…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a spus, marți, ca suspendarea proceselor pentru limitarea infectiilor cu noul virus poate fi luata doar in urma unei discutii cu CSM și ca aceasta trebuie sa aiba in vedere si dreptul cetatenilor la justitie.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a spus,…

- Ambasadorul britanic la București, Andrew Noble, a declarat ca este ingrijorat de faptul ca relațiile comerciale dintre UK și Romania au devenit ținta unor posibile abuzuri de natura infracționala, in contextul informațiilor privind exporturi de deșeuri din Marea Britanie in Romania.Ambasadorul…

