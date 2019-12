Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri seara, in inceputul sedintei de guvern, in legatura cu memorandumul propus privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), ca aceasta este o institutie sui generis care iese din principiile de functionare ale Ministerului Public, prin modul de reglementare a functionarii. Premierul Ludovic Orban a precizat ca propunerea MJ de desfiintare a acestei sectii, in principiu, i se pare o propunere corecta, care de altfel este si in programul de guvernare. "Practic angajamentul nostru legat de MCV este de transpunere…