Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a ajuns in Gorj, dupa accidentul grav produs la Cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Reprezentantul acționarului principal al CEO a trecut mai intai pe la subunitatea miniera. In acest moment este așteptat sa soseasca la sediul Prefecturii Gorj, pentru…

- Dupa accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca o astfel de tragedie nu poate ramane fara raspuns, anunțand ca se indreapta spre Gorj, marți seara. „O grava tragedie a rapit astazi trei vieți la Complexul Energetic Oltenia. Este cumplit. Gandurile mele…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a anunțat ca a demarat o ancheta in urma accidentului de la Cariera Jilț Sud din cadrul Complexului Energetic Oltenia.La locul accidentului s-au deplasat doi inspectori de munca din cadrul Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca.„Ca urmare a ultimului…

- La cariera miniera Jilț Sud a avut un accident foarte grav! S-a rasturnat un vehicul care transporta muncitori. In accident au fost implicate 25 de persoane. Se pare ca minierii tocmai ieșeau din schimbul de tura și erau transportați cu o mașina foarte veche. In zona au ajuns opt ambulanțe, trei echipaje…

- Directorul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, a oferit primele declarații vis-a-vis de accidentul in care au fost implicați 25 de mineri. Daniel Burlan și-a exprimat condoleanțele și a oferit noi detalii despre modul in care s-a produs tragedia. „In primul rand condoleanțe pentru foștii noștri…

- „O grava tragedie a rapit astazi trei vieți la Complexul Energetic Oltenia. Este cumplit.Gandurile mele sunt alaturi de familiile indurerate și ma rog sa aiba putere in lupta cu durerea care ii incearca.Accidentul s-a soldat inclusiv cu ranirea altor muncitori din cadrul complexului. Nu putem lasa o…

- Inspectorul-sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj, George Octavian Romanescu, a declarat marți, la Antena 3, ca institutia a dat ”amenzi foarte mari” Complexului Energetic Oltenia in cadrul controalelor facute de-a lungul timpului, in contextul accidentului in care au murit 3 muncitori.…

- Dupa accidentul de la Cariera Jilț Sud, soldat cu 3 morți și 10 raniți, managerul Complexului Energetic Oltenia, Daneil Burlan, a declarat la Antena 3 ca „nu poate fi de vina” pentru tragedia de la mina și ca „nu el i-a pus” pe muncitori sa se urce atația in mașina. „Toate drumurile din cariera, dupa…