Ministrul economiei Virgil Popescu spune ca ar vrea ca investitorii care vor sa-și relocheze afacerile din China sa fie atrași in Romania. "Sunt interesat, in calitate de ministru al Economiei, ca in perioada urmatoare sa atragem investitori care vor sa-și relocheze afacerile din China", a spus Virgil Popescu. Romania trebuie sa-si regandeasca productia industriala, urmand sa se concentreze pe dezvoltarea domeniului energetic, petrochimic si de aparare, este nevoie sa avem o economie mai competitiva și cu un grad de autonomie mai mare in raport cu alte economii, cum ar fi cea chineza, a spus…