- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, care a criticat gradul de absorbtie al fondurilor europene, si spune ca a adus nivelul, de la zero la suta absorbtie in guvernarea Ciolos, la 16%.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, i-a transmis, marți, președintelui Klaus Iohannis faptul ca „Guvernul trebuie sa fie lasat sa-și faca treaba”. Declarația vine in contextul in care președintele a criticat-o pe Viorica Dancila. „Pentru mine este chiar de neințeles modul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca nu exista discutii - la nivel de guvern sau de coalitie - cu privire la cresterea taxelor sau a impozitelor, mentionand ca nici pentru anul viitor nu se ia in calcul o astfel de masura, scrie Agerpres. "Aşa ceva nu există…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri, ca nu exista un conflict intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei si a criticat demersul presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca doreste sa fie mediator intre cele doua institutii. ”Daca partile nu-si exprima aceasta nevoie,…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

