- Intreaga cantitate de gaze naturale achiziționata de Bulgaria in perioada aprilie-septembrie 2022 ar fi putut foarte bine sa provina din Rusia, avand in vedere ca nu era necesar niciun certificat de origine pentru aceste livrari, a comentat ministrul bulgar al Energiei, Rossen Hristov, intr-un interviu…

- Egiptul a descoperit un camp mare de gaze in blocul Nargis din estul Mediteranei, a declarat joi ministrul Petrolului, Tarek El Molla, relateaza APA, citand Reuters.

- Ministrul de Externe al Ucrainei a declarat joi ca este timpul ca plafonul de pret de 60 de dolari pe baril impus petrolului rusesc livrat pe mare sa fie revizuit, pe motiv ca pretul actual de piata pentru amestecul de petrol Ural din Rusia este sub acest nivel, transmite Reuters, citat de news.ro.…

- Presa germana a criticat-o virulent pe ministrul federal al apararii, Christine Lambrecht, dupa o postare facuta de aceasta de Anul Nou pe media sociala, potrivit Rador.

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si munitii, nominalizand intre tarile care au primit astfel de comenzi si Romania, conform News.ro.…

- Productia de energie din surse regenerabile a Germaniei a crescut in 2022, dar inca este sub plafonul necesar pentru a atinge tinta de a genera 80% din electricitate din regenerabile, pana in 2030, a anuntat luni Agentia pentru Mediu, transmite Reuters.

- Ungaria nu a renunțat la veto-ul sau in privința comisiei NATO-Ucraina, nici la reuniunea Alianței de la București. Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto și-a motivat decizia, afirmand ca aceasta este o politica a Budapestei de mai mulți ani de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prefectul Nicusor Halici a declarat, marti, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, ca unul dintre motivele pentru care judetul a fost cel mai afectat de seceta in acest an este si faptul ca Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) Vrancea nu a facut nicio investitie in judet in ultimii…